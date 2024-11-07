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Ветлугин о продолжении карьеры: «Буду отталкиваться от здоровья и желания. Если в какой-то момент пойму, что больше не хочу кататься, закончу»

Матвей Ветлугин рассказал, что повлияет на его решение продолжать или завершить карьеру.

– То, что мы увидели на Кубке Первого канала, можно назвать выгоранием?

– Я провалил несколько стартов подряд, в конечном итоге уже настолько не было веры в себя, что была такая финальная точка. Понятное дело, в этом сезоне тяжело выходить, осознавая то, что я закончил так прошлый, снова себя заставлять верить в то, что я могу хорошо выступать.

– Что сейчас вас мотивирует?

– Те изменения в жизни, которые происходят, дают мне энергию для того, чтобы работать дальше.

– Задумываетесь сейчас, сколько хотите еще кататься?

– Я думаю, главный аспект, который будет влиять на мой срок годности, – это здоровье. Буду отталкиваться от здоровья и желания, если в какой-то момент я пойму, что я сделал все или я больше не хочу этого делать, я закончу, пока этого нет.

– Вы сказали фразу, что медали не так сильно важны, важен красочный путь.

– Мне так легче живется, чтобы избавить себя от «Должен, нужно, требуется».

– Но медали – это еще и источник заработка.

– Это как часть мотивации, – отметил фигурист. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
мужское катание
ТАСС
logoМатвей Ветлугин
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