Ветлугин об отказе от соцсетей: «Выбрал этот путь осознанно. Глобально на мою жизнь это не повлияло, не чувствую жесткой потребности»

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что отказ от соцсетей не повлиял серьезно на его жизнь.

– Вы довольно долго не ведете соцсети. Не чувствуете нехватки?

– Я понимаю, что отчасти лишил себя плотного взаимодействия с болельщиками, это не отнимает моей любви к ним, я надеюсь, что и их любви ко мне тоже. Я часто акцентирую внимание на том, что, возможно, для меня дороже эмоциональный контакт и кайф от процесса, чем какой-то фактический результат.

Я выбрал этот путь осознанно. Если говорю про глобализацию моей жизни и слияние фигурного катания как одной из составных частей моей жизни, то в общем глобально в масштабе на мою жизнь отсутствие социальных сетей и активного их ведения не так сильно повлияло, я независим от них, поэтому не чувствую жесткой потребности.

– Комментарии не читаете совсем сейчас?

– Редко могу на что-то попасть, например, «ВКонтакте», там я слушаю музыку, листаю какие-то группы для поиска информации, чтобы мне легко было найти онлайн-табло, могу наткнуться на комментарии. Осознанно не захожу, чтобы почитать.

Недавно, например, фигуристы прислали мне информацию про Лигу чемпионов: «Смотри, Первый канал придумал». Я подумал, что это здорово, интересно, возьмут меня или нет, а мне написали, что я уже в списке.

– Как относитесь к негативным высказываниям?

– Сейчас я их не вижу. Я зависим от мнения, я близко воспринимаю похвалу и близко воспринимаю критику. В какой-то момент, когда критика смешалась с откровенной ложью или оскорблениями, это сильно стало сказываться на появление новых сомнений в себе, – сказал Ветлугин .