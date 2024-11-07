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Эмбер Гленн: «Когда произошла «русская революция четверных», это обескураживало. Я думала: а зачем мне вообще кататься? Полная демотивация»

Эмбер Гленн рассказала, что мотивировало ее тренировать тройной аксель.

– Ты начала учить тройной аксель после 20 лет.

– Это был мой шанс, цель, которую я поставила перед собой. Когда мне было лет 13, единственной девушкой с тройным акселем была Мао Асада. Больше никто его не делал, люди выигрывали, может, с одним каскадом 3-3. Итак, я выучила свои 3-3 и подумала: ладно, все готово.

Потом произошла «русская революция четверных», когда мне было где-то 16-17. Я подумала: «Подождите, что происходит, нет, о боже!» И какое-то время это меня очень обескураживало. Я думала: а зачем мне вообще кататься? Ведь уже неважно, что бы я ни делала, я не смогу с ними конкурировать, я слишком старая, этим детям по 13 лет, а мне уже 17, слишком поздно начинать, уже ничего не выучу... Полная демотивация.

А потом, когда случился ковид и я не могла кататься на льду, пришла мысль: «Знаете что, а я попробую, смогу ли!» Поставила перед собой цель хотя бы попытаться. И эта вера в себя помогла мне снова воодушевиться. И вот я выучила тройной аксель.

– Как это было? Сколько времени тебе потребовалось, чтобы вставить его в программу?

– Выучить заняло пару месяцев. Мне понравился месяц тренировок безо льда. Потом около двух месяцев на льду ушло на работу над ним. Потом я сделала его на тренировке. Но затем ушло довольно много времени, чтобы сделать его на соревнованиях. Я впервые сделала новый прыжок на соревнованиях с тех пор, как прыгнула тройной лутц в 11 лет. А тут мне 20! – сказала американская фигуристка.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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женское катание
Эмбер Гленн
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