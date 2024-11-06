Матвей Ветлугин: «В чем сила Рукавицына? Он всегда в диалоге со спортсменом. Никогда не скажет, что надо так и больше никак»

Матвей Ветлугин рассказал о сильных сторонах тренера Евгения Рукавицына.

Фигурист перешел к Рукавицыну от Алексея Мишина в апреле этого года.

– Люди почему-то очень не верили в мое сотрудничество с командой Евгения Владимировича. Я видел, что было много негатива и скепсиса в отношении моего перехода.

Посмотрим, как все пройдет, пока не зарекаемся. Прошел лишь один турнир. Я полностью доверяю новой команде, у нас замечательный контакт. Надеюсь, что я оправдаю ожидания тренеров.

– В чем сила Евгения Рукавицына?

– С учетом того количества знаний, которое он имеет, и опыта в фигурном катании со множеством спортсменов (уже несколько поколений прошел), он остается открытым к мнению конкретного фигуриста. Никогда не скажет, что надо так и больше никак, он всегда в диалоге со спортсменом.

«Евгений Владимирович, может, мы здесь так попробуем?». Он такой: «В этом может быть рациональное зерно». Или: «Наверное, тебе это не поможет, но, если хочешь, давай попробуем, посмотрим».

Есть гибкость в общении ученик-тренер. Мне это нравится. В нашем диалоге есть поиск оптимального решения, желание экспериментировать и полное взаимное доверие, – сказал Ветлугин .