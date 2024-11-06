  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Матвей Ветлугин: «Не планирую в ближайшей перспективе увеличивать количество ультра-си. Контент простой, но я должен сначала на эту ступеньку забраться»
3

Матвей Ветлугин: «Не планирую в ближайшей перспективе увеличивать количество ультра-си. Контент простой, но я должен сначала на эту ступеньку забраться»

Матвей Ветлугин рассказал, что пока не планирует усложнять контент в программах.

– В произвольной у тебя получился четверной лутц, но не получился флип. Это отражает то, что происходит на тренировках?

– Не сказал бы. В какой-то день лучше идет флип, в какой-то – лутц.

Если бы была проблема с флипом, я думаю, мы бы его первым поставили – отстрелялся, дальше можно спокойно идти по другим элементам. Как лутц третьим элементом можно поставить, а аксель первым, так и флип можно менять. Мы можем разные варианты раскидывать. Сегодня пришли к такому: сначала лутц, потом флип, потом аксель.

– Планируешь ли увеличивать количество ультра-си?

– В ближайшей перспективе – нет. За произвольную мне поставили по технике около 85 баллов. Это с учетом недокрутов в последних комбинациях на усталости, двойного риттбергера, упаденного флипа.

Вот за счет устранения этих ошибок можно добирать, добирать, добирать – и это будет конкурентоспособная техника. С учетом остальных исполненных чистых элементов на хороший плюс, разумеется. Будем двигаться вперед поэтапно, сначала нужно подняться на эту ступеньку.

Да, относительно того, что делают мои друзья и соперники, контент простой. Но я же должен сначала на эту ступеньку забраться, а потом уже на следующую. Поэтому в краткосрочной перспективе план по контенту меняться не будет.

– Краткосрочная перспектива – это до конца года?

– До чемпионата России точно. А там – как время будет, в каком состоянии будут мои душа и тело перед финалом Гран-при, – сказал фигурист.

Фигурка со странностями: второе место = последнее. Главное о Гран-при в Казани

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
мужское катание
logoМатвей Ветлугин
logoСерия Гран-при России
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ветлугин о признании в любви на Гран-при в Казани: «Сердце занято, но слышать такую поддержку приятно»
6сегодня, 10:35
Фигурка со странностями: второе место = последнее. Главное о Гран-при в Казани
274 ноября, 07:30
Матвей Ветлугин: «На этапе Гран-при нужно пользоваться шансом брать медаль. Ехал сюда за 2-3 местом, получилось третье, я доволен»
123 ноября, 14:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров выступят с ритм-танцами
1018 минут назадLive
Опубликован регламент Кубка Первого канала среди юниоров. Турнир пройдет 7 декабря в Москве
422 минуты назад
Матвей Ветлугин: «В чем сила Рукавицына? Он всегда в диалоге со спортсменом. Никогда не скажет, что надо так и больше никак»
351 минуту назад
Ветлугин о признании в любви на Гран-при в Казани: «Сердце занято, но слышать такую поддержку приятно»
6сегодня, 10:35
«Я сделал это, а потом ты проснулась». Опубликованы подробности расследования по делу Солен Мазинг и Ивана Десятова
158сегодня, 09:44
Кондитер о торте на день рождения Плющенко: «Высота – 3 метра, вес – 200 кг. Стоимость – более 2 млн рублей»
241сегодня, 06:33Фото
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Щербинина и Петров, Ходыкина и Белкин, Двинина и Потапов представят короткие программы
5сегодня, 06:20
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
17сегодня, 06:15
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
156вчера, 06:00
Министр спорта Татарстана об этапе Гран-при в Казани: «Задумались о том, чтобы в будущем устраивать эти соревнования на «Татнефть Арене»
16вчера, 20:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ветлугин о короткой программе под песню Агутина: «Это была постановка с целью покайфовать. Возможно, многим зрителям песня нравится»
343 минуты назад
Артем Ковалев выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге
5вчера, 18:38
Осокина о возможном возвращении Валиевой: «У Камилы очень хорошие прыжки, хореография, есть изюминки. Ее будут все ждать»
25вчера, 14:34
Виктория Синицина: «Сначала участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом из-за плотного графика, но все же решила, что мне это интересно»
6вчера, 09:42
Павел Ковалев: «До Олимпиады-2030 еще много времени, хотелось бы подумать о семье, о детях. Возможно, возьмем перерыв в следующем олимпийском цикле»
14 ноября, 10:20
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
1984 ноября, 05:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
414 ноября, 05:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
24 ноября, 04:20
Лутфуллин о программе «Любовь с первого взгляда»: «Было ли такое в жизни? Да. Как познакомились с девушкой, я ей часа через три сказал: переезжай ко мне»
53 ноября, 11:30
Загитова о критике спортсменов в адрес тренеров: «Это не нужно выводить на всеобщее обозрение. Ты должен быть благодарный за все, что команда сделала для тебя»
183 ноября, 11:10