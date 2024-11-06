Матвей Ветлугин: «Не планирую в ближайшей перспективе увеличивать количество ультра-си. Контент простой, но я должен сначала на эту ступеньку забраться»

Матвей Ветлугин рассказал, что пока не планирует усложнять контент в программах.

– В произвольной у тебя получился четверной лутц, но не получился флип. Это отражает то, что происходит на тренировках?

– Не сказал бы. В какой-то день лучше идет флип, в какой-то – лутц.

Если бы была проблема с флипом, я думаю, мы бы его первым поставили – отстрелялся, дальше можно спокойно идти по другим элементам. Как лутц третьим элементом можно поставить, а аксель первым, так и флип можно менять. Мы можем разные варианты раскидывать. Сегодня пришли к такому: сначала лутц, потом флип, потом аксель.

– Планируешь ли увеличивать количество ультра-си?

– В ближайшей перспективе – нет. За произвольную мне поставили по технике около 85 баллов. Это с учетом недокрутов в последних комбинациях на усталости, двойного риттбергера, упаденного флипа.

Вот за счет устранения этих ошибок можно добирать, добирать, добирать – и это будет конкурентоспособная техника. С учетом остальных исполненных чистых элементов на хороший плюс, разумеется. Будем двигаться вперед поэтапно, сначала нужно подняться на эту ступеньку.

Да, относительно того, что делают мои друзья и соперники, контент простой. Но я же должен сначала на эту ступеньку забраться, а потом уже на следующую. Поэтому в краткосрочной перспективе план по контенту меняться не будет.

– Краткосрочная перспектива – это до конца года?

– До чемпионата России точно. А там – как время будет, в каком состоянии будут мои душа и тело перед финалом Гран-при, – сказал фигурист.

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