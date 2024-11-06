Татьяна Тарасова: «Может ли помочь победа Трампа на выборах в возвращении наших спортсменов? Не хочу говорить о том, в чем не разбираюсь»

Татьяна Тарасова высказалась о победе Дональда Трампа на выборах в США.

– Может ли помочь победа Трампа на выборах в США в скором возвращении наших спортсменов (на международную арену)?

– Я тренер по фигурному катанию и не хочу говорить о том, в чем не разбираюсь. Но скажу, что наши спортсмены в любом случае должны выступать на международной арене, – сказала Тарасова .