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Татьяна Тарасова: «Может ли помочь победа Трампа на выборах в возвращении наших спортсменов? Не хочу говорить о том, в чем не разбираюсь»

Татьяна Тарасова высказалась о победе Дональда Трампа на выборах в США.

– Может ли помочь победа Трампа на выборах в США в скором возвращении наших спортсменов (на международную арену)?

– Я тренер по фигурному катанию и не хочу говорить о том, в чем не разбираюсь. Но скажу, что наши спортсмены в любом случае должны выступать на международной арене, – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
Политика
logoДональд Трамп
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