2

Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Андреева, Лисс, Рубцова, Дзепка, Ляшенко покажут короткие программы

31 октября Базылюк и Андреева покажут короткие программы на Гран-при в Казани.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Идель»

Казань

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 17:50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Анастасия Быкова

2. Ксения Вагина

3. Арина Мариничева

4. Мария Котова

5. Алина Локтева

6. Арина Ореховская

Вторая разминка

7. Ксения Фомушкина

8. Любовь Рубцова

9. Екатерина Чичилимова

10. Полина Тихонова

11. Алиса Мильто

12. Эльвина Тугузбаева

Третья разминка

13. Арина Димитриева

14. Варвара Лисс

15. Анна Ляшенко

16. София Дзепка

17. Маргарита Базылюк

18. Елизавета Андреева

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
женское катание
Любовь Рубцова
logoСерия Гран-при России
Елизавета Андреева
София Дзепка
Анна Ляшенко
Арина Мариничева
Идель
Маргарита Базылюк
Арина Ореховская
Полина Тихонова
Ксения Вагина
Екатерина Чичилимова
Мария Котова
Алиса Мильто
Варвара Лисс
Анастасия Быкова
Алина Локтева
Ксения Фомушкина
Эльвина Тугузбаева
Арина Димитриева
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Базылюк, Андреева, Дзепка, Рубцова, Федотов, Воронов, Чернышова и Вильчик, Касинс и Брегей заявлены на этап юниорского Гран-при России в Казани
4222 октября, 12:16
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Петрова победила, Андреева – 2-я, Лисс – 3-я
36712 октября, 12:35
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Петрова выиграла короткую программу, Ляшенко – 2-я, Лисс – 3-я, Андреева – 4-я
19711 октября, 16:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов, Литенко и Пахомов, Ростилова и Ауров выступят с произвольными танцами
11 минут назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Чернышова и Вильчик, Касинс и Брегей, Меренкова и Галимов, Доможирова и Вегера представят произвольные программы
10 минут назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Федотов, Вадим Воронов, Пузин, Солодников, Мальков выйдут на лед с короткими программами
119 минут назад
Мухортова о хобби: «Остановилась на брошках, заколках и эпоксидной смоле. Люди это покупают»
5сегодня, 19:31
Анастасия Мухортова: «Этери Тутберидзе приходит на тренировки, прокаты делаем перед ней. Замечания больше по хореографии, по музыкальности»
5сегодня, 19:24
Мухортова о переходе от Тарасова к Тихонову: «Хотели побольше работать с ним. В прошлом сезоне мы получали советы по элементам, и нам это прям помогало»
3сегодня, 18:56
Гран-при России. «Идель». КМС. Чернышова и Вильчик выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Меренкова и Галимов – 3-и
66сегодня, 18:33
Гран-при России в Магнитогорске посетило больше зрителей, чем Гран-при Канады («СЭ»)
5сегодня, 18:32
Жулин о квадроберах: «Я считаю, что это идиотизм и они занимаются дебилизмом в высшей стадии!»
61сегодня, 18:15
Александр Жулин: «Из нас свято хотят сделать Северную Корею — не хотелось бы, чтобы у них получилось, но всего можно ожидать»
61сегодня, 18:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кацалапов о дуэте с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»: «Она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку»
13вчера, 17:10
Савосин о серебре Гран-при: «Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Немножко на эмоции пробило»
10вчера, 16:30
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
228 октября, 08:59
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
627 октября, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
1627 октября, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
126 октября, 04:20
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
2621 октября, 12:54