Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Андреева, Лисс, Рубцова, Дзепка, Ляшенко покажут короткие программы

31 октября Базылюк и Андреева покажут короткие программы на Гран-при в Казани.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 3-й этап «Идель» Казань Девушки, КМС Короткая программа Начало – 17:50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. Первая разминка 1. Анастасия Быкова 2. Ксения Вагина 3. Арина Мариничева 4. Мария Котова 5. Алина Локтева 6. Арина Ореховская Вторая разминка 7. Ксения Фомушкина 8. Любовь Рубцова 9. Екатерина Чичилимова 10. Полина Тихонова 11. Алиса Мильто 12. Эльвина Тугузбаева Третья разминка 13. Арина Димитриева 14. Варвара Лисс 15. Анна Ляшенко 16. София Дзепка 17. Маргарита Базылюк 18. Елизавета Андреева