Призер чемпионата Европы Денис Ходыкин объявил о завершении спортивной карьеры
Фигурист Денис Ходыкин объявил, что завершает спортивную карьеру.
Ходыкин – бронзовый призер чемпионата Европы-2020, призер этапов Гран-при, двукратный призер чемпионата России в паре с Дарьей Павлюченко. С июня 2023 года выступал с Таисией Собининой.
«Я заканчиваю спортивную карьеру. Устал, пора двигаться дальше. Вижу себя в роли тренера. Уже месяц работаю в команде с Юлией Липницкой. Получаю огромное удовольствие.
Мне нравится кататься, поэтому я продолжу выступать в шоу вместе с Тасей. Но в профессиональном спорте мне уже становилось трудно – возраст, травмы», – сказал 25-летний спортсмен.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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