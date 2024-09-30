Таисия Собинина: «Планы выступить в сезоне у меня есть. С Ходыкиным разговаривали, он вроде тоже планирует – посмотрим»
Собинина выступает в парном катании с Денисом Ходыкиным. В прошлом сезоне пара пропустила чемпионат России и Спартакиаду из-за проблем со здоровьем у партнерши.
«Дела у нас с Денисом хорошо. Занимаемся потихоньку, катаемся в шоу, тренируемся. На тренировках перед шоу делаем элементы — и спортивные, и просто для выступлений. Со здоровьем все нормально. Колено вроде зажило, сейчас реабилитация проходит.
Планы выступить в сезоне у меня есть. Мы с Денисом разговаривали, он вроде тоже планирует. Не знаю, посмотрим. Это надо у него спрашивать.
У меня желание есть, мы хотели в этом сезоне выступить, покататься. Тренеры тоже за, поддерживают. Я все рвусь на лед… Если на репетициях выхожу, охота попрыгать. Денис говорит: «Аккуратно, спокойно».
Было такое, что вышла уже на лед, пару дней попрыгала, а потом колено опухло. Сейчас все нормально, вообще не беспокоит», – сказала фигуристка.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий