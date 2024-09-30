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Таисия Собинина: «Была возможность кататься с Мироновым за Казахстан. Мне не нравилась эта идея, а Илья вроде бы хотел»

Таисия Собинина рассказала, как образовалась ее пара с Денисом Ходыкиным.

– История такая. Мы прокатались с Ильей Мироновым сезон. Буквально за неделю до расставания к нам подходил Евгений Викторович [Плющенко], разговаривали по поводу возможности кататься за Казахстан.

Мне не нравилась эта идея, а Илья вроде бы хотел. Сказали, что есть такая возможность, но, если хотите за Россию – катайтесь за Россию.

Потом был разговор насчет программ на следующий сезон. Проходит неделя – Арина Андреевна [Ушакова] звонит моему папе. Разговор был не очень приятный, хотя не понятно, по какой причине.

Разговаривали со мной – и Илья, и его мама. Она сказала: «Мы хотим кататься с тобой, но давай попробуем сначала с одной и с другой девочкой». Видимо, для успокоения тренера.

– Тренеру что-то не нравилось?

– Мы постоянно ссорились на тренировках, потому что мне не нравится, когда партнерша работает, а партнер – нет. Должно быть какое-то равноправие, не знаю. Как-то все не сходилось. Вроде все хорошо, а вроде и никак. Мне хотелось спокойно кататься, работать.

– Понимание работы было абсолютно разное?

– Да, абсолютно точно. У нас было шоу «Русские сезоны» у Евгения Плющенко. На первом мы выступили вместе, а на втором Илья травмировался – дальше я каталась одна.

В каких-то гримерках мамочки начали говорить, что Павлюченко с Ходыкиным расстались... Сначала подумала, что это мой шанс, а потом такая: «Нет, не буду этого делать. Что за бред?» Девочка не должна писать первой, хотя спорт – это не про это уже, мы равнозначные партнеры.

Подумала день, подумала два. Потом Денис выложил пост [о распаде с Дашей]. Я за ним не следила, не была подписана, но новость разошлась по всем пабликам. Не особо общалась с ними, Дашу только в раздевалке видела.

Думала, что он злой и серьезный. Такой большой серьезный дядя. Во всех группах цитировали Ходыкина, «намерен продолжать карьеру и ищет партнершу». А я заканчивала 11-й класс, были планы по учебе. Думала, что поеду в Петербург, поступать в Вагановское.

Мне очень хотелось всегда туда поступить, документы подала уже. В итоге ночью решила, что напишу. Встала, еще раз продумала, что напишу. Думала, что не ответит. У меня не было ни телефона, ни других контактов – написала в ВК.

Пошла гулять, чтобы выдохнуть. Пока спускалась по лестнице, он мне ответил: «Приезжай». Так совпало, что в плотном туре шоу был день отдыха в Москве. И именно в этот день он меня пригласил на просмотр.

Там как-то все легко и хорошо складывалось. На первой же разминке тренеры сказали: «Да, классно».

Никому об этом не говорила, но мне сразу же и Арина Андреевна позвонила, и Станислав Морозов. Родители не знали, что я пробуюсь с кем-то. Вечером после тренировки звоню им, говорю, что еду домой. Они такие: «Откуда? Что? Куда?» Отвечаю, что с Денисом.

Родители говорят: «С каким, блин, Денисом?! Ладно, потом перезвонишь». Как-то так. Потом к нему приходили еще какие-то девушки, он с ними покатался одну тренировку чисто для приличия и все.

– И все, коннект сложился?

– Да. Сергей Сергеевич [Росляков] еще первое время был очень веселым, я думала: «Сейчас пройдет время, начнем работать, и он станет таким букой-злюкой, строгим». Но нет, он весь сезон, сколько мы были, со всеми так. Это мой первый тренер-улыбака.

– Как работается с Денисом?

– Да он нормальный. Очень сильно странный, но нормальный.

– А в чем странный?

– Не знаю. Интересный молодой человек. Мы хорошо ладим. Иногда бывает, что он противничает, но нормально, – сказала Собинина. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
пары
logoДенис Ходыкин
Илья Миронов
Арина Ушакова
Таисия Собинина
Сергей Росляков
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