Матвей Ветлугин: «На этапе Гран-при нужно пользоваться шансом брать медаль. Ехал сюда за 2-3 местом, получилось третье, я доволен»

Ветлугин рассказал, что для него было важно попасть в призы на Гран-при России.

На этапе в Казани фигурист стал третьим с 255,18 баллами.

«Важно получить медаль. У меня не всегда есть возможность бороться за награды. На чемпионате России и в финале Гран-при у меня нет возможности бороться за тройку.

Считаю, что на этапе Гран-при нужно пользоваться шансом брать медаль. Ехал сюда за 2-3 местом. Получилось третье. Я доволен», – сказал Матвей Ветлугин .