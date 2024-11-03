Матвей Ветлугин: «На этапе Гран-при нужно пользоваться шансом брать медаль. Ехал сюда за 2-3 местом, получилось третье, я доволен»
Ветлугин рассказал, что для него было важно попасть в призы на Гран-при России.
На этапе в Казани фигурист стал третьим с 255,18 баллами.
«Важно получить медаль. У меня не всегда есть возможность бороться за награды. На чемпионате России и в финале Гран-при у меня нет возможности бороться за тройку.
Считаю, что на этапе Гран-при нужно пользоваться шансом брать медаль. Ехал сюда за 2-3 местом. Получилось третье. Я доволен», – сказал Матвей Ветлугин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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