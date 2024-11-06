Ветлугин о признании в любви на Гран-при в Казани: «Сердце занято, но слышать такую поддержку приятно»
Матвей Ветлугин рассказал, как отреагировал на признание в любви.
– После выступления [на этапе Гран-при России в Казани] тебе с трибун крикнули: «Матвей, я тебя люблю». Не смутило?
– Да не, прикольно, здорово. Всегда чувствуется эта поддержка на трибунах. Это невероятный кайф выступать, когда зритель приходит и когда он отдает себя. Любовь – проявление вот этой поддержки.
– Номер у девушки не взял? Или сердце занято?
– Сердце занято. Но слышать такую поддержку приятно, – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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