Ветлугин о признании в любви на Гран-при в Казани: «Сердце занято, но слышать такую поддержку приятно»

Матвей Ветлугин рассказал, как отреагировал на признание в любви.

– После выступления [на этапе Гран-при России в Казани] тебе с трибун крикнули: «Матвей, я тебя люблю». Не смутило?

– Да не, прикольно, здорово. Всегда чувствуется эта поддержка на трибунах. Это невероятный кайф выступать, когда зритель приходит и когда он отдает себя. Любовь – проявление вот этой поддержки.

– Номер у девушки не взял? Или сердце занято?

– Сердце занято. Но слышать такую поддержку приятно, – сказал фигурист.