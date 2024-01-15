Бутырская о победе Хендрикс на ЧЕ: «У меня появляются вопросики к судьям. Вы что, глупые, тупые? Или слепые?»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Мария Бутырская сборная Бельгии судьи женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Мария Бутырская раскритиковала судей из-за победы Луны Хендрикс на ЧЕ.

— Мне не очень понравилось судейство девочек. Настя Губанова должна была занять первое место в короткой программе и, вероятно, по сумме. Чем она не понравилась, почему такой большой отрыв, я не могу сказать. То есть могу — делали запас перед произвольной программой, и он в итоге сработал.

Но когда человек пол-оборота не докручивает на тройном лутце и это видно невооруженным взглядом... И Хендрикс засчитывают его как чистый прыжок. У меня появляются вопросики. Вы что, глупые, тупые? Или слепые? Вы же судьи, вы должны адекватно рассматривать всех спортсменов.

Я не помню, чтобы когда-нибудь так откровенно занижали. Да, Губанова была русской девочкой, но сейчас она выступает за Грузию. Грузия никакого отношения к тому не имеет. Тем более Настя каталась чисто, аккуратно.

— Хендрикс как будто выгоднее самим европейцам. Медийная, с эффектной внешностью.

— Да Настя по фигуре, лицу даже красивее Луны! По всему. Разве она не медийная? Она нравится публике. Я как спортсменка понимаю, что это неправильно и некрасиво. Нельзя за рекламные контракты ставить чистый прыжок за недокрут! Политика всегда была, но все-таки не на чемпионатах Европы и мира, а скорее на Олимпиадах. Если бы бельгийка была на голову выше, никто бы даже слова не сказал, все бы за нее порадовались.

— На каком месте была бы Хендрикс на чемпионате России?

— Зависит от прокатов, но, судя по выступлению на чемпионате Европы, в тройке бы ее точно не было. Она очень эффектная девушка, она старается привлечь внимание, неклассические программы, она мне нравится, у нее есть свое лицо.

Но техническая панель должна быть объективной — нельзя не видеть такие недокруты. Вы вспомните ее реакцию после короткой программы — она сама офигела от того, что люди закрыли глаза, когда она прыгала, – рассказала чемпионка мира.

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7 комментариев
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Ответ Irina037
А мне не кажется странной ,Губановой офп надо подтягивать и скорость иметь,а не пешком ходить
Вы прокат смотрели? Как раз на ЧЕ у Губановой с физикой все было в порядке и в конце ПП она не умирала
+1
0
+1
А мне не кажется странной ,Губановой офп надо подтягивать и скорость иметь,а не пешком ходить
+4
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Женский алкоголизм — страшное явление.
+5
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Бутырская о Хендрикс, я её так не люблю, аж кушать не могу.
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Да, в плане медийности титул ЧЕ Настасье не помог...
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