Бутырская о победе Хендрикс на ЧЕ: «У меня появляются вопросики к судьям. Вы что, глупые, тупые? Или слепые?»

Мария Бутырская раскритиковала судей из-за победы Луны Хендрикс на ЧЕ.

— Мне не очень понравилось судейство девочек. Настя Губанова должна была занять первое место в короткой программе и, вероятно, по сумме. Чем она не понравилась, почему такой большой отрыв, я не могу сказать. То есть могу — делали запас перед произвольной программой, и он в итоге сработал.

Но когда человек пол-оборота не докручивает на тройном лутце и это видно невооруженным взглядом... И Хендрикс засчитывают его как чистый прыжок. У меня появляются вопросики. Вы что, глупые, тупые? Или слепые? Вы же судьи, вы должны адекватно рассматривать всех спортсменов.

Я не помню, чтобы когда-нибудь так откровенно занижали. Да, Губанова была русской девочкой, но сейчас она выступает за Грузию. Грузия никакого отношения к тому не имеет. Тем более Настя каталась чисто, аккуратно.

— Хендрикс как будто выгоднее самим европейцам. Медийная, с эффектной внешностью.

— Да Настя по фигуре, лицу даже красивее Луны! По всему. Разве она не медийная? Она нравится публике. Я как спортсменка понимаю, что это неправильно и некрасиво. Нельзя за рекламные контракты ставить чистый прыжок за недокрут! Политика всегда была, но все-таки не на чемпионатах Европы и мира, а скорее на Олимпиадах. Если бы бельгийка была на голову выше, никто бы даже слова не сказал, все бы за нее порадовались.

— На каком месте была бы Хендрикс на чемпионате России?

— Зависит от прокатов, но, судя по выступлению на чемпионате Европы, в тройке бы ее точно не было. Она очень эффектная девушка, она старается привлечь внимание, неклассические программы, она мне нравится, у нее есть свое лицо.

Но техническая панель должна быть объективной — нельзя не видеть такие недокруты. Вы вспомните ее реакцию после короткой программы — она сама офигела от того, что люди закрыли глаза, когда она прыгала, – рассказала чемпионка мира.

Почему золото Луны Хендрикс на Евро – беда для фигурного катания