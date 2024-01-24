Анна Погорилая: «Боялась, что Губанова на чемпионате Европы станет третьей. Еще с другого турнира ее начали засуживать»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова Анна Погорилая сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Анна Погорилая высказалась о победе Луны Хендрикс на чемпионате Европы.

Фигуристка Анастасия Губанова, представляющая сборную Грузии, завоевала на Евро серебро.

– Вы согласны с результатом на Европе?

– Нет. Уже в короткой программе я была в ужасе. Даже не с Европы была в ужасе, а еще с другого турнира, когда уже там Губанову начали...

– Засуживать на этапах?

– Да. Я вижу программу – да, заклон не четвертого уровня, это полбалла, балл максимум. Почему так? Даже здесь какая-то дискриминация идет? То, что она катается в Питере у Рукавицына – это уже плохо? Конечно, Европе хочется своих девочек...

– Была задача сделать чемпионкой Луну Хендрикс.

– В прошлом году не получилось.

– В этом году Настя тоже в принципе выиграла чемпионат Европы, но тут они уже не могли допустить.

– Я вообще боялась, что Настя станет третьей. Все девочки в произвольной шикарно откатались, и как раз юная бельгийка каталась последней, это тоже могло повлиять. Слава богу, хоть второй оставили ее, – сказала призер чемпионата мира-2016. 

Почему золото Луны Хендрикс на Евро – беда для фигурного катания

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9 комментариев
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По мне так 3е место для неё самое честное
+12
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+11
Начинаются поиски врагов 😏
+11
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+10
Засуживают, но при этом вторую бельгийку поставили ниже.
Получается, что судят не конкретный прокат, не только у Губановой.
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+6
Погорилова в ужасе, что Губанову, якобы, засуживают?
Лично я думаю, что ей в принципе без разницы, но, нет, в ужасе)))
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Третье место как раз ее и было, Нина лучше Насти была.
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Шизофрения в чистом виде
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Какое бы место ни досталось Губановой, России от этого ни жарко, ни холодно. Так в чем смысл "боязни" Погорилой?
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Нина чуть ли не первой должна была быть, но засудили, конечно, Настю.

Да, баллы Насти должны были быть выше, но почему-то они все забывают, что и Нины тоже.
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Настя на пьедестале — это уже круто. Удержала уровень, осталась в топе.
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