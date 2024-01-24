Анна Погорилая: «Боялась, что Губанова на чемпионате Европы станет третьей. Еще с другого турнира ее начали засуживать»
Анна Погорилая высказалась о победе Луны Хендрикс на чемпионате Европы.
Фигуристка Анастасия Губанова, представляющая сборную Грузии, завоевала на Евро серебро.
– Вы согласны с результатом на Европе?
– Нет. Уже в короткой программе я была в ужасе. Даже не с Европы была в ужасе, а еще с другого турнира, когда уже там Губанову начали...
– Засуживать на этапах?
– Да. Я вижу программу – да, заклон не четвертого уровня, это полбалла, балл максимум. Почему так? Даже здесь какая-то дискриминация идет? То, что она катается в Питере у Рукавицына – это уже плохо? Конечно, Европе хочется своих девочек...
– Была задача сделать чемпионкой Луну Хендрикс.
– В прошлом году не получилось.
– В этом году Настя тоже в принципе выиграла чемпионат Европы, но тут они уже не могли допустить.
– Я вообще боялась, что Настя станет третьей. Все девочки в произвольной шикарно откатались, и как раз юная бельгийка каталась последней, это тоже могло повлиять. Слава богу, хоть второй оставили ее, – сказала призер чемпионата мира-2016.
Почему золото Луны Хендрикс на Евро – беда для фигурного катания
Получается, что судят не конкретный прокат, не только у Губановой.
Лично я думаю, что ей в принципе без разницы, но, нет, в ужасе)))
Да, баллы Насти должны были быть выше, но почему-то они все забывают, что и Нины тоже.