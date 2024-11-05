Елизавета Осокина: «Вряд ли нас допустят до Олимпиады в Милане. Рассмотрим ли нейтральный статус? Да»

Фигуристка Осокина считает, что россиян вряд ли допустят на Олимпиаду-2026.

Елизавета Осокина выступает в парном катании в Артемом Грицаенко.

– С теми программами, которые показали лидеры нашего фигурного катания, были бы мы сейчас конкурентоспособны на мировой арене?

– Думаю, да. Россия всегда составляла конкуренцию на мировом уровне.

– Вы скучаете по международным стартам?

– Конечно, очень бы хотелось выступать на международной арене – это другие эмоции, другие ощущения, исследуешь мир.

– Февраль 2026 года не за горами – Олимпиада в Милане. Мысли сейчас о ней есть?

– Вряд ли нас допустят до этой Олимпиады. Мы тренируемся, но если получим допуск, будет вообще отлично. На нее нужно еще попасть.

– Нейтральный статус рассмотрите?

– Да, – сказала Осокина.