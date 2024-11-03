Артем Грицаенко: «Устал немного морально, нет куража. Не хватило сил, поэтому опустил поддержку. Но это все отмазки»

Артем Грицаенко объяснил ошибку на поддержке в прокате произвольной программы.

Сегодня Елизавета Осокина и Артем Грицаенко стали вторыми на этапе Гран-при России «Идель» в Казани, победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Всего на турнире выступали две спортивные пары.

Грицаенко: Должны были набрать здесь побольше баллов. Нам сказали, что катали лучше, чем вчера. Видимо, устал немного морально, нет куража. Не хватило сил, поэтому опустил поддержку. Но это все отмазки. Решили выступать в следующем году через один этап.

Смешанные эмоции. С одной стороны, мы последние, с другой — вторые. Может, это и помешало. Нам скорее важны баллы, а не места. А то, что мы последние из двух — не наша забота.

Осокина: Ощущение, что никто не подгонял. Понимаешь, что уже в призах.