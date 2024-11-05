Плющенко поблагодарил за поздравления с днем рождения: «Я очень рад, что меня окружает столько друзей и моих преданных талантливых учеников!»

Плющенко поблагодарил за поздравления с днем рождения: «Я очень рад, что меня окружает столько друзей и моих преданных талантливых учеников!»
Евгений Плющенко поблагодарил за поздравления с днем рождения.
3 ноября тренеру и двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию исполнилось 42 года. В этот день в Москве проходило его ледовое шоу «Щелкунчик».
«Друзья, всем спасибо за поздравления. Я очень рад, что меня окружает столько друзей и моих преданных талантливых учеников!
Счастлив кататься для вас! Эти шоу были действительно особенными в мой день рождения ! Всех обнял!» – написал Плющенко в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости