Левито о произвольной под «Грезы любви»: «Мне нравится в этой музыке, что она такая романтичная. Когда все складывается воедино, кажется, что это шедевр»

Изабо Левито считает, что могла выступить лучше на Гран-при США.

Американская фигуристка заняла третье место.

«Думаю, сегодня я могла выступить лучше, но я рада, что некоторые элементы получились, и что я на подиуме.

Во время проката я чувствовала себя вполне уверенно, несмотря на довольно сильное давление. Чувствую, что готова к этапу в Финляндии, поскольку у меня отличная команда и план тренировок, и я знаю, что смогу выступить там лучше», – сказала Левито.

Произвольная программа фигуристки поставлена под «Грезы любви» Ференца Листа.

«Мне нравится в этой музыке то, что она такая романтичная. Я считаю – благодаря моим тренерам – когда все складывается воедино, кажется, что это шедевр», – добавила Левито.