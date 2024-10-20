Левито о произвольной под «Грезы любви»: «Мне нравится в этой музыке, что она такая романтичная. Когда все складывается воедино, кажется, что это шедевр»
Изабо Левито считает, что могла выступить лучше на Гран-при США.
Американская фигуристка заняла третье место.
«Думаю, сегодня я могла выступить лучше, но я рада, что некоторые элементы получились, и что я на подиуме.
Во время проката я чувствовала себя вполне уверенно, несмотря на довольно сильное давление. Чувствую, что готова к этапу в Финляндии, поскольку у меня отличная команда и план тренировок, и я знаю, что смогу выступить там лучше», – сказала Левито.
Произвольная программа фигуристки поставлена под «Грезы любви» Ференца Листа.
«Мне нравится в этой музыке то, что она такая романтичная. Я считаю – благодаря моим тренерам – когда все складывается воедино, кажется, что это шедевр», – добавила Левито.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
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