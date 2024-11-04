Татьяна Тарасова: «Я относилась к Дюамель хорошо как к спортсменке. А сейчас удивлена ее поведением»

Татьяна Тарасова заявила, что удивлена поведению Меган Дюамель.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде канадка Меган Дюамель неоднократно выступала с критикой российских фигуристов. Также она отмечала, что ранее очень уважала Тарасову.

«Я тоже относилась к Дюамель хорошо как к спортсменке. А сейчас удивлена ее поведением.

Вообще не хочу обсуждать ее. У меня есть свое мнение, и оно основано на знаниях тех или иных моментов. Вот и все. Больше не надо ее обсуждать», — сказала Тарасова.