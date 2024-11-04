Татьяна Тарасова: «Я относилась к Дюамель хорошо как к спортсменке. А сейчас удивлена ее поведением»
Татьяна Тарасова заявила, что удивлена поведению Меган Дюамель.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде канадка Меган Дюамель неоднократно выступала с критикой российских фигуристов. Также она отмечала, что ранее очень уважала Тарасову.
«Я тоже относилась к Дюамель хорошо как к спортсменке. А сейчас удивлена ее поведением.
Вообще не хочу обсуждать ее. У меня есть свое мнение, и оно основано на знаниях тех или иных моментов. Вот и все. Больше не надо ее обсуждать», — сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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