Меган Дюамель о российских фигуристах, сменивших гражданство: «Они должны тренироваться в той стране, которую решили представлять»
Дюамель считает, что россияне, сменившие гражданство, не должны тренироваться в РФ.
«Считаю, что у вас должно быть право покинуть Россию и сменить страну, но фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять», — написала в соцсети олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде после короткой программы на Гран-при Франции.
Подписчики Дюамель отметили, что многие фигуристы не тренировались в стране, за которую выступали.
Ей привели в пример японца Юдзуру Ханю, американца Джейсону Брауна и россиянку Евгению Медведеву, которые в одно время тренировались в Канаде у Брайана Орсера.
«Это касается только россиян, выступающих за другую страну. Их страна находится в бане, поэтому я это и сказала», – ответила Дюамель.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Меган Дюамель
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