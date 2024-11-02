Меган Дюамель о российских фигуристах, сменивших гражданство: «Они должны тренироваться в той стране, которую решили представлять»

Дюамель считает, что россияне, сменившие гражданство, не должны тренироваться в РФ.

«Считаю, что у вас должно быть право покинуть Россию и сменить страну, но фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять», — написала в соцсети олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде после короткой программы на Гран-при Франции.

Подписчики Дюамель отметили, что многие фигуристы не тренировались в стране, за которую выступали.

Ей привели в пример японца Юдзуру Ханю, американца Джейсону Брауна и россиянку Евгению Медведеву, которые в одно время тренировались в Канаде у Брайана Орсера.

«Это касается только россиян, выступающих за другую страну. Их страна находится в бане, поэтому я это и сказала», – ответила Дюамель.