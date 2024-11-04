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  • Светлана Журова: «У меня вопрос к Дюамель: если наши тренеры откажутся работать с их спортсменами, как они тогда будут? Ей надо бы историю подучить»
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Светлана Журова: «У меня вопрос к Дюамель: если наши тренеры откажутся работать с их спортсменами, как они тогда будут? Ей надо бы историю подучить»

Журова ответила Дюамель, которая высказалась о россиянах, сменивших гражданство.

Канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что россияне, перешедшие в другие сборные, должны тренироваться в тех странах, которые представляют. 

«У меня встречный вопрос тогда к Дюамель: если наши тренеры откажутся работать с их спортсменами, как они тогда будут? Она совсем не анализирует ситуацию, надо бы историю подучить.

Первые чемпионаты мира начинались с СССР и России. Мы всегда готовили спортсменов высочайшего класса, ставили потрясающие программы, причем зачастую нашим же соперникам. И это нормально, таким образом повышалась конкуренция, а мы ее не боимся. Победит в итоге сильнейший.

И мы все радовались ее победе на Олимпийских играх. Странно, что в ответ у нее такой вот взгляд на происходящее», — сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. 

Меган Дюамель о российских фигуристах, сменивших гражданство: «Они должны тренироваться в той стране, которую решили представлять»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Vseprosport
logoсборная России
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logoсборная Канады
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