Светлана Журова: «У меня вопрос к Дюамель: если наши тренеры откажутся работать с их спортсменами, как они тогда будут? Ей надо бы историю подучить»
Канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что россияне, перешедшие в другие сборные, должны тренироваться в тех странах, которые представляют.
«У меня встречный вопрос тогда к Дюамель: если наши тренеры откажутся работать с их спортсменами, как они тогда будут? Она совсем не анализирует ситуацию, надо бы историю подучить.
Первые чемпионаты мира начинались с СССР и России. Мы всегда готовили спортсменов высочайшего класса, ставили потрясающие программы, причем зачастую нашим же соперникам. И это нормально, таким образом повышалась конкуренция, а мы ее не боимся. Победит в итоге сильнейший.
И мы все радовались ее победе на Олимпийских играх. Странно, что в ответ у нее такой вот взгляд на происходящее», — сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Меган Дюамель о российских фигуристах, сменивших гражданство: «Они должны тренироваться в той стране, которую решили представлять»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий