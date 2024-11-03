Владислав Дикиджи: «Очень тяжелые эмоции — переживал сильно, ноги тряслись, лутц тяжело было собирать»

Владислав Дикиджи оценил прокат произвольной на Гран-при России в Казани.

Дикиджи занял на турнире первое место, вторым стал Глеб Лутфуллин, третьим – Матвей Ветлугин.

«Очень тяжелые эмоции, немножко, ну как немножко — переживал сильно, ноги тряслись, лутц тяжело было собирать, пока считали оценки Глебу. Слава богу, собрался, достойно, неплохо получилось откатать, под конец подустал, мягко говоря. Буду работать и накатывать.

На тренировках совершенно по-другому, у всех спортсменов, думаю, нет волнения, катать легче, раскрепощеннее. Здесь немножко зажимаюсь, в короткой получше уже, полегче было.

Смотрел ли прокат Глеба, не сбило ли? Всех смотрел, пока ждал, у меня трансляция была. Возможно, сбило. Морально это тяжело, понимаю, что нужно сделать, нельзя допускать ошибок, мне повезло из-за того, что двойной лутц прыгнул, думал, что потеряю первое место. Все хорошо, что хорошо кончается.

У меня нет соперников в хорошем смысле, все на льду мои друзья, я искренне рад за тех, кто катает, я не соперничаю с ними, катают ребята классно, у меня нет врагов, я всех очень люблю», — сказал Дикиджи.