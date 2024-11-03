Лутфуллин о программе «Любовь с первого взгляда»: «Было ли такое в жизни? Да. Как познакомились с девушкой, я ей часа через три сказал: переезжай ко мне»

Фигурист Глеб Лутфуллин высказался о своей короткой программе после выступления на Гран-при России в Казани, где он идет вторым.

– У тебя программа называется «Любовь с первого взгляда». У тебя было такое в жизни?

– Да. На данный момент у меня девушка. Как познакомились, я ей часа через три сказал: все, переезжай ко мне.

– Ого! И она сразу переехала?

– Дня через три-четыре.

– Поддерживает тебя?

– Конечно. Во всем, – ответил Лутфуллин.