Дикиджи и Лутфуллин исполнили по 4 квада в произвольной на Гран-при в Казани
Фигуристы Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин исполнили по четыре квада в произвольной программе на Гран-при России в Казани.
Дикиджи исполнил четверной лутц, четверной флип, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов с тройным через ойлер, секвенцию тройной лутц и двойной аксель, двойной лутц. Он получил за прокат 186,87 балла (101,45 за технику).
Лутфуллин прыгнул четверной риттбергер, каскады тройной аскель – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп, сольный четверной сальхов, секвенцию из четверного сальхова и двух двойных акселей, сольные тройной лутц и тройной риттбергер. Он набрал 186,81 балла (104,89 за технику).
Итоговое первое место занял Дикиджи (288,32 в сумме), Лутфуллин стал вторым (284,85).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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