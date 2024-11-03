Дикиджи и Лутфуллин исполнили по 4 квада в произвольной на Гран-при в Казани

Фигуристы Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин исполнили по четыре квада в произвольной программе на Гран-при России в Казани.

Дикиджи исполнил четверной лутц, четверной флип, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов с тройным через ойлер, секвенцию тройной лутц и двойной аксель, двойной лутц. Он получил за прокат 186,87 балла (101,45 за технику).

Лутфуллин прыгнул четверной риттбергер, каскады тройной аскель – тройной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп, сольный четверной сальхов, секвенцию из четверного сальхова и двух двойных акселей, сольные тройной лутц и тройной риттбергер. Он набрал 186,81 балла (104,89 за технику).

Итоговое первое место занял Дикиджи (288,32 в сумме), Лутфуллин стал вторым (284,85).