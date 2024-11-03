Татьяна Тарасова: «Успех Петросян не удивил. В такой группе занимается, столько профессионалов с ней работает, да и она сама очень способный человек»

Татьяна Тарасова оценила победу Аделии Петросян на Гран-при России в Казани.

Ученица Этери Тутберидзе набрала 241,55 балла в сумме.

«Я ожидала столь уверенной победы Аделии . Она в такой группе занимается, столько профессионалов с ней работает. Да и она сама очень способный человек, что и говорить. Поэтому ее успех не удивил. Но все девочки молодцы, старались», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Второй на этапе Гран-при стала Вероника Яметова (220,84 балла), третьей – Дарья Садкова (210,63).