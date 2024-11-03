Аделия Петросян: «Вообще нет удовлетворения от проката. Покритиковать себя могу за гораздо большее, чем похвалить»

Аделия Петросян осталась недовольна прокатом произвольной программы.

В произвольной на этапе Гран-при России в Казани фигуристка исполнила тройной аксель и четверной тулуп. Еще один четверной тулуп она сдвоила.

Петросян получила за прокат 155,88 балла (81,52 за технику).

«Сегодня я волновалась меньше. Видимо, зря. Надо было волноваться больше. Что-то меня начало шатать с самого начала проката. Не знаю, как получился аксель – мне не очень понравился. Дальше опять бабочка на тулупе. Я уже не знаю, что с собой сделать. Мне казалось, за этот месяц я с собой сделала все, чтобы не делать бабочки. Но, видимо, надо что-то еще сделать.

Дальше были всякие помарки. Вроде много работала. Я думала, что сегодня будет неплохой прокат, но он получился плохим. Конечно, победа – это важно. Мне отчасти помогла короткая программа. Но надо работать и работать, чтобы прокаты были чистые», – сказала Петросян в эфире Первого канала.

«Вообще нет удовлетворения от проката. Покритиковать я могу себя за гораздо большее, чем похвалить. Сегодня даже на судей не смотрела, была сама в себе. Никак не могу получить удовольствие от проката. Надеюсь, на этапе в Москве получится», – цитирует Петросян Sport24.