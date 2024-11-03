Дикиджи, Лутфуллин и Федоров заявили по 4 квада в произвольной на Гран-при в Казани

Три фигуриста заявили по четыре квада в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

Спортсмены выйдут на лед сегодня, 3 ноября.

Григорий Федоров планирует исполнить четверной флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, сольные четверной тулуп и четверной лутц.

Глеб Лутфуллин заявил четверной риттбергер, четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, секвенцию из четверного сальхова и двух двойных акселей.

Владислав Дикиджи намерен прыгнуть четверной лутц, четверной флип, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, а также четверной сальхов с тройным через ойлер.