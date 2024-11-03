Загитова о том, что ее назвали в честь Кабаевой: «Для меня имя Алина – это символ борца»

Алина Загитова объяснила, почему считает свое имя символом борца.

– Ходит легенда, что вас назвали в честь другой выдающейся спортсменки – гимнастки Алины Кабаевой…

– Это действительно так. Родители очень долго думали над именем для меня – ни одно как будто не подходило. Решение пришло неожиданно. Мама рассказывала, что в тот вечер они смотрели художественную гимнастику – Алина Кабаева в очередной раз доказала, что равных ей нет.

Для меня большая гордость, что меня назвали в честь титулованной спортсменки, которая завоевывала медали, шла напролом, справлялась со множеством сложностей и не сдавалась. Для меня имя Алина – это символ борца, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью журналу Hello.