Загитова о том, что ее назвали в честь Кабаевой: «Для меня имя Алина – это символ борца»
Алина Загитова объяснила, почему считает свое имя символом борца.
– Ходит легенда, что вас назвали в честь другой выдающейся спортсменки – гимнастки Алины Кабаевой…
– Это действительно так. Родители очень долго думали над именем для меня – ни одно как будто не подходило. Решение пришло неожиданно. Мама рассказывала, что в тот вечер они смотрели художественную гимнастику – Алина Кабаева в очередной раз доказала, что равных ей нет.
Для меня большая гордость, что меня назвали в честь титулованной спортсменки, которая завоевывала медали, шла напролом, справлялась со множеством сложностей и не сдавалась. Для меня имя Алина – это символ борца, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью журналу Hello.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Hello
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