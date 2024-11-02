Дмитрий Козловский: «Снятие Хабибуллиной и Княжука никак на нас не повлияло. Конечно, жаль что так вышло, ребята были здорово готовы»

Козловский высказался о снятии Хабибуллиной и Княжука с Гран-при в Казани.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись перед короткой программой из-за травмы партнерши – Илья поранил Наталье ногу коньком.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на турнире с результатом 80,92 балла.

«Да никак на нас не повлияло. Конечно, жаль что так вышло, ребята были здорово готовы, это очень интересная пара с интересными программами.

Мы видели, как ребята разбегались на прыжок, и мне показалось, что он ее не задел, что у партнерши не получился выезд с прыжка и она остановилась.

Показалось, ей удалось увернуться, но потом увидел, что музыка продолжала играть, а ребята находились за бортиком и им оказывали медицинскую помощь.

Желаем ребятам скорейшего выздоровления, они могли бы стать украшением турнира», — сказал Козловский в эфире Первого канала.