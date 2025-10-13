  • Спортс
  • Тарасова о Двоеглазовой: «Мы видим лучшее, на что она сегодня способна. Петросян сильнее всех, но кто как готов, ответит только чемпионат России»
Тарасова о Двоеглазовой: «Мы видим лучшее, на что она сегодня способна. Петросян сильнее всех, но кто как готов, ответит только чемпионат России»

Татьяна Тарасова высказалась о прогрессе фигуристки Алисы Двоеглазовой.

В воскресенье Двоеглазова победила на Мемориале Панина‑Коломенкина в Санкт-Петербурге. Второе место заняла Ксения Гущина, третье – Дарья Садкова, четвертое – Софья Муравьева.

– Сможет ли Алиса Двоеглазова составить конкуренцию Аделии Петросян и Алине Горбачевой? Она заходит на три четверных уже в начале сезона.

– Девочка растет, и дело же не только в прыжках. Наш спорт называется не прыжки в фигурном катании, а все‑таки фигурным катанием, и кроме прыжковых элементов, есть много других техник: катание, представление, музыкальность, вращения. Все вместе дает возможность другим девочкам быть выше. Но она же моложе всех, тренируется, мы видим лучшее, на что она сегодня способна.

Конечно, все они будут бороться. Будет чемпионат страны, еще много времени. Аделия, конечно, сильнее всех, но кто выиграет чемпионат страны, кто будет как готов, ответят только соревнования, которые будут в декабре, – именно чемпионат страны, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

