Алена Леонова: «Четверной выброс — это фишка Бойковой и Козловского. Хочется поздравить ребят с возвращением, потому прошлый сезон не задался»

Алена Леонова считает четверной выброс фишкой Бойковой и Козловского.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский успешно исполнили четверной выброс сальхов в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России. На Мемориале Панина-Коломенкина без падения приземлить его Бойковой не удалось.

— Как вы считаете, оправдан ли риск и стоит ли им исполнять четверной выброс?

— Здесь история, наверное, не том, оправдан он или нет, а том, что они в принципе идут на этот ультра‑си элемент в парном катании. С одной стороны, это большой риск, но, с другой стороны, это желание спортсменов развиваться и чем‑то удивлять, поэтому здесь ничего такого я не вижу в том, что они пробуют. Наоборот, наверное, это только в плюс. И, насколько я знаю, достаточно стабильно сейчас идет этот элемент.

На мемориале Панина‑Коломенкина случилась неудача. Посмотрим, как будет дальше. Скорее всего, на этапах они 100% будут исполнять, а уже к чемпионату России, думаю, выберут тактику, которая будет играть только в плюс.

Безусловно, это их фишка. И в этом сезоне хочется поздравить ребят, наверное, с возвращением, потому что в прошлом году совсем не задался сезон, а в этом мы видим, что в самом начале сезона ребята уже в неплохой форме подходят к каждому старту, что очень здорово, — сказала Леонова.