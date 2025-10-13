10

Щербакова выступит в ледовом шоу Навки в Китае. Ранее об участии также сообщила Валиева

Анна Щербакова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки в Китае.

«В сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» я исполняю роль принцессы Леи. Это удивительное путешествие в мир волшебства и чудес, где оживают мечты и сердце замирает от красоты.

Увидимся в Пекине 25 и 26 октября!» – сказала в своем видеообращении олимпийская чемпионка Щербакова.

Ранее об участии в шоу в Китае также сообщила другая российская фигуристка – Камила Валиева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Анны Щербаковой
logoсборная России
logoАнна Щербакова
женское катание
ледовые шоу
