Щербакова выступит в ледовом шоу Навки в Китае. Ранее об участии также сообщила Валиева
Анна Щербакова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки в Китае.
«В сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» я исполняю роль принцессы Леи. Это удивительное путешествие в мир волшебства и чудес, где оживают мечты и сердце замирает от красоты.
Увидимся в Пекине 25 и 26 октября!» – сказала в своем видеообращении олимпийская чемпионка Щербакова.
Ранее об участии в шоу в Китае также сообщила другая российская фигуристка – Камила Валиева.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Анны Щербаковой
