Ламбьель о серебре Коширо Шимады на Гран-при Франции: «Для меня эта медаль имеет такое же значение, как победа на чемпионате мира»
Стефан Ламбьель заявил, что Коширо Шимада тренируется как чемпион мира.
Сегодня японец Шимада занял второе место на Гран-при Франции. Победил француз Адам Сяо Хим Фа.
Ламбьель является тренером японского фигуриста.
«Я уверен в том, что тяжелая работа всегда окупается – и сегодня это действительно так. Для меня эта медаль имеет такое же значение, как победа на чемпионате мира, потому что он тренируется как чемпион мира.
Я был впечатлен самообладанием Коширо, было приятно это видеть. Он смог показать свою сильную сторону, я знаю, что он способен на такие выступления, более того, я горжусь тем, каким он человеком является», – сказал Ламбьель.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
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