  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ламбьель о серебре Коширо Шимады на Гран-при Франции: «Для меня эта медаль имеет такое же значение, как победа на чемпионате мира»
1

Ламбьель о серебре Коширо Шимады на Гран-при Франции: «Для меня эта медаль имеет такое же значение, как победа на чемпионате мира»

Стефан Ламбьель заявил, что Коширо Шимада тренируется как чемпион мира.

Сегодня японец Шимада занял второе место на Гран-при Франции. Победил француз Адам Сяо Хим Фа. 

Ламбьель является тренером японского фигуриста. 

«Я уверен в том, что тяжелая работа всегда окупается – и сегодня это действительно так. Для меня эта медаль имеет такое же значение, как победа на чемпионате мира, потому что он тренируется как чемпион мира. 

Я был впечатлен самообладанием Коширо, было приятно это видеть. Он смог показать свою сильную сторону, я знаю, что он способен на такие выступления, более того, я горжусь тем, каким он человеком является», – сказал Ламбьель. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
logoСтефан Ламбьель
logoГран-при Франции
logoсборная Японии
мужское катание
Коширо Шимада
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при Франции. Сяо Хим Фа победил, Шимада – 2-й, Торгашев – 3-й
400сегодня, 16:35
⚡ Гран-при Франции. Цзинь Боян лидирует после короткой программы, Селевко – 2-й, Томоно – 3-й, Сяо Хим Фа – 8-й
281вчера, 18:20
⚡️ Гран-при США. Малинин победил, Аймо – 2-й, Миура – 3-й, Эгадзе – 4-й, Васильев – 5-й
64420 октября, 17:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евгения Лопарева: «Я была в шоке и потеряла дар речи после сегодняшних результатов. Мы хотели бороться за финал, и то, что нам это удалось, абсолютно потрясающе»
13 минут назад
Марко Фаббри: «Думаю, это было худшее выступление в нашей карьере. Это все, что я могу сказать»
4сегодня, 18:58
Гран-при Франции. Хазе и Володин, Гейниш и Чигирев, Конти и Мачии, Ефимова и Митрофанов выйдут на лед с произвольными программами
79сегодня, 06:07
Гран-при Франции. Лопарева и Бриссо победили в танцах на льду, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Братти и Сомервилль – 3-и
117сегодня, 18:29
Казахстанский фигурист Шайдоров первым в истории приземлил каскад тройной аксель – четверной тулуп
12сегодня, 18:00
Бойкова о кризисе в парном фигурном катании: «Он есть во всем мире, это нельзя не замечать»
14сегодня, 17:12
⚡ Гран-при Франции. Сяо Хим Фа победил, Шимада – 2-й, Торгашев – 3-й
400сегодня, 16:35
Меган Дюамель о российских фигуристах, сменивших гражданство: «Они должны тренироваться в той стране, которую решили представлять»
69сегодня, 16:20
Дмитрий Козловский: «Снятие Хабибуллиной и Княжука никак на нас не повлияло. Конечно, жаль что так вышло, ребята были здорово готовы»
4сегодня, 15:49
Гленн о победе на Гран-при Франции: «Это потрясающе, до сих пор не могу поверить! Иногда я в себе сомневаюсь»
8сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Рион Сумийоши: «Это уже третий турнир, где я занимаю 5-е место перед произвольной, а затем 3-е по итогу. Чувствую, что мое катание в целом улучшилось»
сегодня, 15:02
Анастасия Волочкова: «У Валиевой невероятная сила воли. Могу только поприветствовать ее возвращение в спорт обеими руками и длинными ногами»
16сегодня, 14:48
Глеб Лутфуллин: «Настрой боевой, у нас по прокатам с тренером есть план, и мы его придерживаемся»
3сегодня, 14:40
«Без желания победить не нужно возвращаться в большой спорт. Думаю, у Валиевой все получится». Ишмуратова о фигуристке
2сегодня, 11:52
Мишин о возможном возвращении Валиевой в спорт: «Такие добрые помыслы — это всегда хорошо»
6сегодня, 11:44
Дмитрий Васильев: «Валиевой будет сложно вернуться на прежний уровень. Конкурентки не дремлют, а у нее не будет соревновательной практики»
сегодня, 11:15
Депутат Свищев: «У Валиевой миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Конечно же, мы ждем ее возвращения»
4сегодня, 11:04
Алена Леонова: «Муравьева – «темная лошадка» в этом сезоне. Будем надеяться, что она подойдет в хорошей форме к важным стартам»
сегодня, 10:54
Галлямов о спонсорстве: «Нужно, чтобы мы с партнерами совпадали по ценностям, по взглядам. Подписчики поверят только в том случае, если ты будешь искренним»
сегодня, 09:17
Гербольдт о возвращении Валиевой: «Это сложно, но она будет не первым спортсменом, у которого получилось вернуться после продолжительного времени»
3вчера, 20:44