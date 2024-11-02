Гленн о победе на Гран-при Франции: «Это потрясающе, до сих пор не могу поверить! Иногда я в себе сомневаюсь»

Эмбер Гленн назвала невероятной свою победу на этапе Гран-при во Франции.

Американская фигуристка заняла первое место, набрав 210,44 балла. Японки Вакаба Хигучи (206,08) и Рийон Сумийоши (201,35) заняли второе и третье места соответственно.

«Это потрясающе, до сих пор не могу поверить! Я сильно нервничала перед выступлением. Впервые подходила к нему лидером (накануне Гленн выиграла короткую программу Гран-при – Спортс’)

Меня охватили эмоции, и я чувствовала себя реально вымотанной перед сегодняшним днем. Из-за усталости и неуверенности в себе я допустила много мелких ошибок.

Иногда у меня бывает такое, что я в себе сомневаюсь и не могу поверить, что все это действительно происходит со мной. Очень переживала, но публика была очень энергичной, и это помогло мне справиться сегодня», – рассказала Гленн .