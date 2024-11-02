Глеб Лутфуллин: «Настрой боевой, у нас по прокатам с тренером есть план, и мы его придерживаемся»

Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление на Гран-при России в Казани.

Сегодня фигурист занял второе место в короткой программе (98,04 балла). Лидирует Владислав Дикиджи (101,45), третьим идет Матвей Ветлугин (85,62).

– Настрой боевой, у нас по прокатам с тренером есть план, и мы его придерживаемся.

– Сегодня, считай, дома выступал – как тебе?

– Это родные стены для меня, здесь мы играли в футбол раньше. Теплая, своя атмосфера. Приехал в четверг, поехал к родителям, ночевал дома. Почувствовал спокойствие. Хотел увидеться только после произвольной с родителями, но такое стечение обстоятельств, – рассказал Лутфуллин .