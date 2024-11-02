Матвей Ветлугин: «Моя мечта — чтобы трибуны пели вместе в короткой программе. Скажем, на 12-тысячнике в Омске, чтобы все подпевали Леониду Агутину»
Матвей Ветлугин рассказал, почему выбрал песню Агутина для короткой программы.
Ветлугин идет третьим после короткой программы на Гран-при России «Идель» в Казани с результатом 85,62 балла.
«Это моя мечта — чтобы трибуны пели вместе в короткой программе. Скажем, на 12-тысячнике в Омске, чтобы все подпевали Леониду Агутину… Было бы неплохо вместо баннеров раздать зрителям слова.
Мне хотелось бы давать эмоции — себе, вам. Оставаться в памяти. Может быть, пять лет пройдет, но то, каким ярким был это путь, мне запомнится. Очень этого хотелось бы», — сказал Ветлугин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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