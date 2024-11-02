Матвей Ветлугин рассказал, почему выбрал песню Агутина для короткой программы.

Ветлугин идет третьим после короткой программы на Гран-при России «Идель» в Казани с результатом 85,62 балла.

«Это моя мечта — чтобы трибуны пели вместе в короткой программе. Скажем, на 12-тысячнике в Омске, чтобы все подпевали Леониду Агутину… Было бы неплохо вместо баннеров раздать зрителям слова.

Мне хотелось бы давать эмоции — себе, вам. Оставаться в памяти. Может быть, пять лет пройдет, но то, каким ярким был это путь, мне запомнится. Очень этого хотелось бы», — сказал Ветлугин.