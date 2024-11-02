Анастасия Губанова: «Гран-при Франции прошел не так, как я ожидала. Сделаю все возможное, чтобы подготовиться к этапу в Китае и улучшить результаты»

Анастасия Губанова заявила, что Гран-при Франции прошел не так, как она ожидала.

Сегодня фигуристка сборной Грузии получила 116,44 балла за произвольную программу (в ближайшее время стартует вторая разминка). Ранее она набрала 56,77 в короткой и заняла там девятое место.

«Соревнования прошли не так, как я ожидала. Я и правда не знаю, что случилось – думаю, просто дни не задались. Сделаю все возможное, чтобы подготовиться к этапу в Китае и улучшить там свои результаты», – сказала чемпионка Европы 2023 года Губанова , чьи слова приводит Golden Skate.

«Эти соревнования были опытом, как действовать в таких ситуациях. В новых программах чувствую себя комфортно. Хочется в своей карьере попробовать все [стили], этим и занимаюсь.

Мысли об Олимпиаде? Все идет своим чередом, времени еще много, все может поменяться. Главное, чтобы со здоровьем все было хорошо, буду продолжать тренироваться», – цитирует Губанову «Матч ТВ».

Гран-при в Китае пройдет 22-24 ноября.