Губанова о 9-м месте в короткой на Гран-при Франции: «Я сделала грубую ошибку, но считаю, что не заслужила таких баллов»
Анастасия Губанова считает незаслуженными низкие оценки на Гран-при Франции.
Фигуристка сборной Грузии заняла девятое место в короткой программе, получив от судей 56,77 балла. Лидирует американка Эмбер Гленн (78,14).
– Настя, как вы? Держались отлично, но увидеть такие оценки нелегко.
– Тяжело, конечно. Я сделала грубую ошибку, но считаю, что не заслужила таких [низких] баллов.
– Эта версия Money, Money (песня в короткой программе – Спортс’‘) вам нравится?
– Да, это новый стиль для меня, я стараюсь развиваться в этом, – ответила чемпионка Европы 2023 года Губанова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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