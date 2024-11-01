Губанова о 9-м месте в короткой на Гран-при Франции: «Я сделала грубую ошибку, но считаю, что не заслужила таких баллов»

Анастасия Губанова считает незаслуженными низкие оценки на Гран-при Франции.

Фигуристка сборной Грузии заняла девятое место в короткой программе, получив от судей 56,77 балла. Лидирует американка Эмбер Гленн (78,14).

– Настя, как вы? Держались отлично, но увидеть такие оценки нелегко.

– Тяжело, конечно. Я сделала грубую ошибку, но считаю, что не заслужила таких [низких] баллов.

– Эта версия Money, Money (песня в короткой программе – Спортс’‘) вам нравится?

– Да, это новый стиль для меня, я стараюсь развиваться в этом, – ответила чемпионка Европы 2023 года Губанова .