Галлямов о спонсорстве: «Нужно, чтобы мы с партнерами совпадали по ценностям, по взглядам. Подписчики поверят только в том случае, если ты будешь искренним»

Александр Галлямов рассказал, какие спонсорские контракты ему предлагали.

«Летом вел предметные переговоры с китайским автомобильным брендом Exeed. В итоге они остановились на другом амбассадоре, но мы на связи, следим за их присутствием на рынке.

Конечно, в Москве гораздо больше площадок для сотрудничества. Я, разумеется, часто езжу в Москву. Когда играю в футбол на гостевые матчи, например, или на сборы в Новогорск, да и вообще.

Но на это тоже нужны время и силы, а находить их в своем плотном тренировочном графике очень сложно. Было дело, одна столичная стоматологическая клиника предлагала сотрудничество – пришлось отказать именно из-за необходимости частых разъездов.

Мы придерживаемся мнения, что все должно быть качественно и надолго. Кроме того, смотрю я на то, как сейчас продвигают продукт в социальных сетях и прямо считываю, что делается это только в коммерческих целях. Мне такой подход не нравится.

Мне нужно, чтобы было не все равно, чтобы мы с партнерами по ценностям совпадали, по взглядам. В общем, чтобы это была не просто работа, но и душу затрагивало.

Кроме того, ты же все это в свои социальные сети выкладываешь, это видят твои подписчики, поклонники, они же знают тебя, они поверят только в том случае, если ты будешь искренним. А если они не поверят, то какой смысл в таком охвате?

Была у меня активация со спортивной сетью Desport, было хорошо. Еще было предложение по созданию онлайн-курсов по фигурному катанию, но это такая тема, где быстро вопросы не решаются», – сказал фигурист в интервью Forbes Russia.