Александр Галлямов: «В 2021 году мы с Мишиной выиграли турнир Finlandia Trophy. Нам показали чек на 4000 евро на двоих, но денег мы так и не дождались»

Александр Галлямов рассказал, что ему не заплатили призовые за турнир ISU.

Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной, они – призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы.

«Выиграли в 2021 году турнир Finlandia Trophy , чек нам показали на 4000 евро на двоих. Мы уехали, но денег так и не дождались. Когда решили узнать, в чем дело, ответили, что чек потеряли и заплатить ничего не могут.

Мне еще раньше посоветовали фотографировать чеки с призовыми, видимо, прецеденты были, но я с подобным ни до, ни после никогда не сталкивался. Но с того турнира только фото и осталось», – сказал фигурист в интервью Forbes Russia.