Александр Галлямов: «В 2021 году мы с Мишиной выиграли турнир Finlandia Trophy. Нам показали чек на 4000 евро на двоих, но денег мы так и не дождались»
Александр Галлямов рассказал, что ему не заплатили призовые за турнир ISU.
Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной, они – призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы.
«Выиграли в 2021 году турнир Finlandia Trophy, чек нам показали на 4000 евро на двоих. Мы уехали, но денег так и не дождались. Когда решили узнать, в чем дело, ответили, что чек потеряли и заплатить ничего не могут.
Мне еще раньше посоветовали фотографировать чеки с призовыми, видимо, прецеденты были, но я с подобным ни до, ни после никогда не сталкивался. Но с того турнира только фото и осталось», – сказал фигурист в интервью Forbes Russia.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Forbes Russia
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