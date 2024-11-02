Александр Галлямов: «На улицах подходят, просят сфотографироваться. Даже в Омане подошла девушка и сказала, что я очень похож на фигуриста Галлямова»

Галлямов рассказал, что его популярность повысилась благодаря телеграм-каналу.

«Когда я начал активно вести свой канал в октябре 2023 года, там было примерно 1600−1700 подписчиков. К марту же 2024 года, когда сезон подошел к концу, перепрыгнул за 11 000 фолловеров.

Честно говоря, не припомню такого активного прироста ни у кого из действующих фигуристов. Конечно, и популярность повысилась, постоянно журналисты звонят за комментариями, когда на «Зенит» хожу, часто просят сфотографироваться. На улицах подходят.

Однажды даже в Абхазии подходили – оказалось, подписчики. Был на отдыхе в Эмиратах, поплыли на экскурсию на корабле в Оман. Так даже там девушка подошла и сказала, что я очень похож на фигуриста Александра Галлямова .

Я, правда, не признался, так она просила капитана корабля показать ей фото моего паспорта. Там система такая, что при посадке твой паспорт фотографируют. Но капитан судна ее аккуратно остановил», – сказал чемпион мира в парном катании.

Фигурист заявил, что надеется увеличить число подписчиков в телеграм-канале минимум в два раза.

«И чтобы в конце сезона было хорошее предложение о сотрудничестве – такая цель», – подчеркнул Галлямов.