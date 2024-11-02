Александр Галлямов: «На улицах подходят, просят сфотографироваться. Даже в Омане подошла девушка и сказала, что я очень похож на фигуриста Галлямова»
«Когда я начал активно вести свой канал в октябре 2023 года, там было примерно 1600−1700 подписчиков. К марту же 2024 года, когда сезон подошел к концу, перепрыгнул за 11 000 фолловеров.
Честно говоря, не припомню такого активного прироста ни у кого из действующих фигуристов. Конечно, и популярность повысилась, постоянно журналисты звонят за комментариями, когда на «Зенит» хожу, часто просят сфотографироваться. На улицах подходят.
Однажды даже в Абхазии подходили – оказалось, подписчики. Был на отдыхе в Эмиратах, поплыли на экскурсию на корабле в Оман. Так даже там девушка подошла и сказала, что я очень похож на фигуриста Александра Галлямова.
Я, правда, не признался, так она просила капитана корабля показать ей фото моего паспорта. Там система такая, что при посадке твой паспорт фотографируют. Но капитан судна ее аккуратно остановил», – сказал чемпион мира в парном катании.
Фигурист заявил, что надеется увеличить число подписчиков в телеграм-канале минимум в два раза.
«И чтобы в конце сезона было хорошее предложение о сотрудничестве – такая цель», – подчеркнул Галлямов.
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