  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александр Галлямов: «На улицах подходят, просят сфотографироваться. Даже в Омане подошла девушка и сказала, что я очень похож на фигуриста Галлямова»
7

Александр Галлямов: «На улицах подходят, просят сфотографироваться. Даже в Омане подошла девушка и сказала, что я очень похож на фигуриста Галлямова»

Галлямов рассказал, что его популярность повысилась благодаря телеграм-каналу.

«Когда я начал активно вести свой канал в октябре 2023 года, там было примерно 1600−1700 подписчиков. К марту же 2024 года, когда сезон подошел к концу, перепрыгнул за 11 000 фолловеров.

Честно говоря, не припомню такого активного прироста ни у кого из действующих фигуристов. Конечно, и популярность повысилась, постоянно журналисты звонят за комментариями, когда на «Зенит» хожу, часто просят сфотографироваться. На улицах подходят.

Однажды даже в Абхазии подходили – оказалось, подписчики. Был на отдыхе в Эмиратах, поплыли на экскурсию на корабле в Оман. Так даже там девушка подошла и сказала, что я очень похож на фигуриста Александра Галлямова.

Я, правда, не признался, так она просила капитана корабля показать ей фото моего паспорта. Там система такая, что при посадке твой паспорт фотографируют. Но капитан судна ее аккуратно остановил», – сказал чемпион мира в парном катании.

Фигурист заявил, что надеется увеличить число подписчиков в телеграм-канале минимум в два раза.

«И чтобы в конце сезона было хорошее предложение о сотрудничестве – такая цель», – подчеркнул Галлямов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Forbes Russia
logoсборная России
пары
соцсети
logoАлександр Галлямов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Галлямов: «В 2021 году мы с Мишиной выиграли турнир Finlandia Trophy. Нам показали чек на 4000 евро на двоих, но денег мы так и не дождались»
16сегодня, 09:04
Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Игнатов, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Красноярске
7131 октября, 09:52
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Идель». Петросян, Садкова, Яметова, Важнова выйдут на лед с короткими программами
3711 минут назадLive
Роднина о возможном возвращении Валиевой: «Обещать – не значит жениться. Чисто технически Камила уже не сможет вернуться на свой прежний уровень»
1221 минуту назад
Галлямов о возвращении на международные старты: «Будет так же, как если бы мы выходили из юниорского катания во взрослое – абсолютно без рейтинга»
9сегодня, 09:34
Александр Галлямов: «В 2021 году мы с Мишиной выиграли турнир Finlandia Trophy. Нам показали чек на 4000 евро на двоих, но денег мы так и не дождались»
16сегодня, 09:04
Дарья Садкова: «У меня был тяжелый период с февраля-марта до августа. На тренировках не получалось, и я сразу же расстраивалась, углублялась в эти эмоции»
6сегодня, 08:29
Яметова о четверных: «Пока что работаем, не хочется рисковать и вставлять в программу. Может, после всех основных стартов будем пробовать»
9сегодня, 08:24
Даниил Глейхенгауз: «Немного изменили подготовку Петросян. Надеюсь, что это приведет к результату, и не будет никаких бабочек»
12сегодня, 08:20
Матвей Ветлугин: «В этом году сделали акцент на высшие четверные – лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц»
9сегодня, 08:14
Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Ветлугин, Даниелян, Федоров, Ковалев покажут короткие программы
9сегодня, 06:20
Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Хабибуллина и Княжук представят короткие программы
10сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Галлямов о спонсорстве: «Нужно, чтобы мы с партнерами совпадали по ценностям, по взглядам. Подписчики поверят только в том случае, если ты будешь искренним»
сегодня, 09:17
Гербольдт о возвращении Валиевой: «Это сложно, но она будет не первым спортсменом, у которого получилось вернуться после продолжительного времени»
3вчера, 20:44
Марк Кондратюк: «Для меня это огромная честь – кататься с Ягудиным. У нас общий парный номер в шоу, будем бороться на равных»
вчера, 15:54
Ким Чхэ Ен: «Я очень обрадовалась, набрав 70 баллов. Сегодня очень нервничала и думала, что катаюсь медленно»
2вчера, 15:02
Ягудин о ведущих «Ледникового периода»: «Решает Первый канал. Загитова и Медведева – классные девчонки»
1вчера, 14:51
Ирина Роднина: «Зачем запрещать Хэллоуин, чем он отличается от колядок? Мы тогда можем запрещать очень многое»
31вчера, 13:52
Пестова о победе на Гран-при в Казани: «По оценкам не получилось спрогрессировать. Услышали все, над чем надо работать, будем исправляться»
31 октября, 14:56
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
131 октября, 04:20
Кацалапов о дуэте с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»: «Она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку»
1529 октября, 17:10
Савосин о серебре Гран-при: «Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Немножко на эмоции пробило»
1029 октября, 16:30