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Чигирев о Гран-при Франции: «Сегодня мы почти показали свой максимум и очень довольны этим»

Дмитрий Чигирев назвал результат на Гран-при Франции близким к максимальному.

Сегодня Чигирев и Екатерина Гейниш, выступающие за Узбекистан в парном катании, стали пятыми в короткой программе (61,38 балла). Лидируют Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии (73,72).

«Было приятно выступить здесь, публика оказалась очень теплой и приветливой. Мы считаем, что сегодня почти показали свой максимум, и очень довольны этим. 

Выступать на двух этапах подряд – это нормально, мы чувствовали, что хорошо подготовлены. Ощущения хорошие, но еще нужно будет посмотреть [выступление] на видео. На тодесе нам, скорее всего, нам не хватало вращения», – отметил Чигирев.

В октябре Гейниш и Чигирев стали серебряными призерами этапа Гран-при в Канаде.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
logoГран-при
logoГран-при Франции
пары
сборная Узбекистана
Дмитрий Чигирев
Екатерина Гейниш
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