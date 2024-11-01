Чигирев о Гран-при Франции: «Сегодня мы почти показали свой максимум и очень довольны этим»

Дмитрий Чигирев назвал результат на Гран-при Франции близким к максимальному.

Сегодня Чигирев и Екатерина Гейниш , выступающие за Узбекистан в парном катании, стали пятыми в короткой программе (61,38 балла). Лидируют Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии (73,72).

«Было приятно выступить здесь, публика оказалась очень теплой и приветливой. Мы считаем, что сегодня почти показали свой максимум, и очень довольны этим.

Выступать на двух этапах подряд – это нормально, мы чувствовали, что хорошо подготовлены. Ощущения хорошие, но еще нужно будет посмотреть [выступление] на видео. На тодесе нам, скорее всего, нам не хватало вращения», – отметил Чигирев.

В октябре Гейниш и Чигирев стали серебряными призерами этапа Гран-при в Канаде.