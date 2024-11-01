Сяо Хим Фа после 8-го места на Гран-при: «Буду оптимистом – знаю, что я способен на камбэк. Планирую менять короткие программы в течение сезона»

Адам Сяо Хим Фа объяснил, почему сменил короткую программу на Гран-при Франции.

Сегодня французский фигурист занял в короткой восьмое место (74,90 балла). Лидирует китаец Цзинь Боян (88,12).

«Определенно не то выступление, на которое я рассчитывал. Но буду оптимистом – знаю, что я способен на камбэк.

В течение сезона я решил показать несколько коротких программ. Хотел представить нынешнюю на Гран-при и привнести что-то новое в соревнования. В какой-то момент становится скучно катать одну и ту же программу весь год. Я планирую менять их в течение сезона.

Я потерял много времени из-за травмы, но не буду винить ее в своем сегодняшнем прокате», – сказал двукратный чемпион Европы Сяо Хим Фа .