Сяо Хим Фа после 8-го места на Гран-при: «Буду оптимистом – знаю, что я способен на камбэк. Планирую менять короткие программы в течение сезона»
Адам Сяо Хим Фа объяснил, почему сменил короткую программу на Гран-при Франции.
Сегодня французский фигурист занял в короткой восьмое место (74,90 балла). Лидирует китаец Цзинь Боян (88,12).
«Определенно не то выступление, на которое я рассчитывал. Но буду оптимистом – знаю, что я способен на камбэк.
В течение сезона я решил показать несколько коротких программ. Хотел представить нынешнюю на Гран-при и привнести что-то новое в соревнования. В какой-то момент становится скучно катать одну и ту же программу весь год. Я планирую менять их в течение сезона.
Я потерял много времени из-за травмы, но не буду винить ее в своем сегодняшнем прокате», – сказал двукратный чемпион Европы Сяо Хим Фа.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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