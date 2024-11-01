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Михаил Шайдоров: «Шутки на тему Дюны? Это никогда не надоест. Постараюсь кататься лучше, чтобы моя «Дюна» лучше выглядела»

Фигурист Михаил Шайдоров заявил, что ему не надоедают шутки на тему «Дюны».

Сегодня казахстанский спортсмен стал шестым в короткой программе на Гран-при Франции (79,89 балла). Его номер поставлен на тему из фильма «Дюна».

– К сожалению, сорвал прыжок и получил печальные баллы.

– Как прошла подготовка к сезону? Без травм и приключений?

– Слава богу, без травм, а приключения – это всегда часть меня. Но в целом без срывов.

– Шутки на тему «Дюны» надоели?

– Нет. Это никогда не надоест.

– Но это ведь какой‑то «дюнакор» в фигурном катании!

– Ну, получается так. Постараюсь кататься лучше, чтобы моя «Дюна» лучше выглядела, – ответил Шайдоров.

Пустыня вместо льда: в фигурке помешательство на «Дюне»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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Михаил Шайдоров
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