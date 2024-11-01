Пустыня вместо льда: в фигурке помешательство на «Дюне»

Тренд сезона в фигурном катании – «Дюна».

Программы под музыку из фильма Дени Вильнева катают в России и на международке, юниоры и взрослые, женщины и мужчины, танцоры и парники. В основе сюжета – культовая книга американского фантаста Фрэнка Герберта.

Первая часть кинофраншизы (всего фильмов будет три) вышла в 2021-м, в феврале 2024-го презентовали вторую серию (она так и называется: «Дюна: часть вторая») – и в фигурном катании случилось музыкальное помешательство.

Майя Багрянцева насчитала десять постановок, а сезон только начинается.

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Мужчины единогласно выбрали образ Пола Атрейдеса – главного героя киносаги, которого сыграл голливудский красавчик Тимоти Шаламе. Образ и правда запоминающийся: футуристический костюм дистикомб (он позволяет героям сохранять влагу в пустыне) и обязательный шарф, защищающий от песка.

В российской фигурке «Дюна» спровоцировала дуэль среди сильнейших: в короткой программе под музыку Ханса Циммера катаются два фигуриста из Петербурга – Петр Гуменник и Евгений Семененко .

«Я не расстроился, когда узнал что у Жени та же музыка – все же я объявил о своем выборе первым. Мне кажется, будет интересно, мы спортсмены одинакового уровня, и сравнение будет интересным.

У нас в программах похожие музыкальные совпадения, но есть отличие. Даннил Глейхенгауз (постановщик короткой программы Гуменника – Спортс’‘) очень оригинально наложил одну музыкальную дорожку на другую – сразу два трека играют одновременно, но хорошо сочетаются», – рассказывал Гуменник Sport24.

Евгений Семененко в интервью сайту ФФКР уверял, что поставил «Дюну» еще в апреле – во время сборов в Италии с южнокорейским хореографом Йе Джи Шин:

«Мы с Алексеем Николаевичем всегда ставим новые программы в конце сезона. Я обычно не озвучиваю программу, а если это делаю, то уже непосредственно перед прокатами. Думаю, все вышло случайным образом. Мне кажется, это приятное совпадение.

Когда я увидел анонс Пети, что он тоже взял музыку из «Дюны», то первые пять секунд пребывал в некотором замешательстве, а потом подумал: «У каждого своя программа, разные постановщики, сюжеты, разная хореография, движения. Это же классно! Программы будут больше обсуждать и говорить о них».

На чемпионате России обе «Дюны» наверняка попадут в сильнейшую разминку – и сравнение будет неизбежно.

● Петр Гуменник входит в образ уже в стартовой позе: закрывает лицо шарфом...

... а потом обыгрывает кусочек льда как песчинку.

В программе Гуменника столько прямых отсылок к сюжету «Дюны», что фанаты даже смонтировали ролик, объясняющий все знаковые жесты, поставленные Глейхенгаузом.

● У Семененко программа более абстрактная, но сначала костюм был очень похож на тот самый дистикомб, костюм фрименов. В наличии был и шарф – правда, в отличие от Гуменника, Евгений эту деталь гардероба в постановке не обыгрывал.

После контрольных прокатов Семененко костюм поменял. По словам дизайнера Марии Евстигнеевой, цель – отойти от образа из фильма и начать историю с чистого листа. Это не произносится, но наверняка и чтобы избежать прямых сравнений с Гуменником.

«Мне очень нравился первый вариант костюма. Он был сложный в исполнении, необычный для фигурного катания, возможно, поэтому и не создал нужного впечатления на льду.

Для нового костюма за основу взяли черный цвет и разные оттенки золота как отсылку к пескам. В итоге получился комбинезон с аппликацией и ручной росписью, которая и сделала костюм ярким», – объяснила Евстигнеева.

● В отличие от российских фигуристов, француз Адам Сяо Хим Фа взял «Дюну» для произвольной программы. Постановку, как обычно, доверили Бенуа Ришо. И да, сальто назад – фирменный элемент Фа – в прокате тоже есть.

Полторы недели назад Адам выиграл домашний «челленджер» в Ницце – став, кстати, первым взрослым фигуристом, приземлившим сальто после легализации элемента ISU. В эти выходные француз представит «Дюну» на своем первом этапе Гран-при в Анже.

Адам признается, что в восторге и от фильма, и от новой постановки. Он даже выложил в соцсети атмосферный черно-белый клип, в котором фрагменты программы смонтированы с кадрами из кино.

● Михаил Шайдоров из Казахстана тоже выступит в эти выходные во Франции. Его «Дюна» – в короткой программе, так что двух постановок на ту же музыку в одной разминке удастся избежать.

«Я перед чемпионатом мира посмотрел вторую часть фильма, но и до этого у меня были мысли на тему «Дюны». Фильм – что первая, что вторая часть – завораживающий, я безумный фанат этого кино. Посоветовались с командой и решили, что можно сделать, но никто не знал, что это станет мейнстримом», – объяснял Шайдоров.

● Блокбастер Вильнева впечатлил и фигуристок.

«Дюна» Вакабы Хигучи принесла золото этапа Гран-при в США. Костюм для короткой программы сшил известный дизайнер Мэтью Карон: он сохранил мотивы одежды племени фрименов, но от песочной палитры отказался, выбрав для платья зеленый акцент.

● Эстонка Нина Петрыкина использовала саундтрек Ханса Циммера для произвольной программы. В костюме – снова песочные тона, но для яркости добавлен бирюзовый.

Петрыкина рассказала Спортсу’‘, почему катает именно «Дюну»:

«Как только фильм вышел на экраны, мы с подружкой побежали в кино. Мне очень понравилось, хоть я и была в шоке от концовки – обойдемся без спойлеров, но я не ожидала такой развязки любовной линии.

Перед произвольной программой на ЧМ в Монреале я задумалась, что мне катать в следующем сезоне – и на ум сразу пришли «Дюна». Я поделилась с тренером, и она тоже загорелась этой темой. После этого я отслушала весь саундтрек, и оказалось, что там много интересных отрывков помимо основной темы. Эта музыка позволяет играть с образами и оставляет зрителю возможность увидеть на льду историю».

● Но самая кинематографичная постановка получилась у испанских танцоров Оливии Смарт и Тима Дика . Их произвольный танец уже называют одной из самых удачных программ сезона: паре перенесла на лед атмосферу пустынной планеты Арракис. Бронза Skate America и личный рекорд по баллам – лучшее подтверждение.

У костюма Оливии интересная история и неожиданный дизайнер.

Платье выполнено в предсказуемых песочных тонах, но его воротник переходит в шарф, который крепится на голове и становится неотъемлемой частью платья. Это позволяет избежать штрафа от судей за выступление в головном уборе, что запрещено правилами. Оливия говорит, что осознавала риск, но не устояла перед таким эффектным элементом костюма.

Но самое интересное, что платье придумала коллега Оливии по монреальской группе, чемпионка мира Мэдисон Чок.

Для Смарт это вторая версия костюма: как и Семененко, она поменяла наряд после первого старта. В сентябре на Nebelhorn Trophy выступала в оранжевом платье с сеткой на голове – копией той, что носит принцесса Ирулан в фильме.

«К нашей «Дюне» я почему-то сразу хотела оранжевое платье: у меня есть похожее в гардеробе, и мне показалось, что на льду это тоже будет смотреться эффектно. Изначально на том платье был и капюшон, но мы понимали, что рискуем получить за него штраф от судей, и отказались от этой идеи. Но, чтобы костюм не смотрелся слишком буднично, мы придумали сетку на голову.

С тем костюмом как-то сразу не сложилось, поэтому сразу после выступления на Nebelhorn Trophy я написала Мэдисон Чок. Она часто выступает в платьях собственного дизайна, и они великолепны. Так что мне повезло, что она автор моего костюма – мы продолжим добавлять к нему кое-какие детали по сезону, у Мэди полно идей.

Вообще-то, мне с самого начала надо было обратиться к ней, это же не первый наш опыт совместной работы. Она помогала мне с идеей олимпийского платья три года назад – и надеюсь, всерьез займется этой карьерой после ухода из спорта, у нее талант».

Интересно, что первыми из танцоров «Дюну» взяли российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко – еще два года назад после выхода первой части фильма.

● В этом сезоне в российских танцах на льду за «Дюну» отвечают юниоры – Мария Фефелова – Артем Валов , дуэт тренера Алексея Горшкова.

Программа получилась запоминающаяся, и с первого этапа юниорского Гран-при пара увезла серебро.

● Еще один юниор с «Дюной» – Матиас Линдфорс из Финляндии (кстати, младший брат Вивеки Линдфорс, которая завоевала бронзу на ЧЕ-2019 вслед за Софьей Самодуровой и Алиной Загитовой).

Его произвольная программа наполнена хореографическими фишками и полюбилась зрителям, хоть и исполнена с ошибками на обоих этапах юниорского Гран-при.

● «Дюна» должна была прозвучать и в парах: американские парники Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес собирались представить версию на японском этапе Гран-при в ноябре, но из-за травмы пропускают первую половину сезона.

Чья «Дюна» запомнилась вам больше всего?

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид; Maksim Konstantinov/Global Look Press ; AFP /GEOFF ROBINS