Тарасова о желании Валиевой вернуться в спорт: «Она справится, у нее такой характер»
Татьяна Тарасова поддержала желание Камилы Валиевой вернуться в спорт.
Ранее 18-летняя фигуристка заявила, что хочет продолжить карьеру после окончания дисквалификации за допинг.
«Она молодая девочка, она хочет. А если хочет, то все выйдет. Я в нее очень верю.
Возвращение в турниры? Легкого никто не обещал в этой жизни. Она справится, у нее такой характер», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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