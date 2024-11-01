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Тарасова о желании Валиевой вернуться в спорт: «Она справится, у нее такой характер»

Татьяна Тарасова поддержала желание Камилы Валиевой вернуться в спорт.

Ранее 18-летняя фигуристка заявила, что хочет продолжить карьеру после окончания дисквалификации за допинг.

«Она молодая девочка, она хочет. А если хочет, то все выйдет. Я в нее очень верю.

Возвращение в турниры? Легкого никто не обещал в этой жизни. Она справится, у нее такой характер», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
женское катание
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