Тарасова о желании Валиевой вернуться в спорт: «Она справится, у нее такой характер»

Татьяна Тарасова поддержала желание Камилы Валиевой вернуться в спорт.

Ранее 18-летняя фигуристка заявила , что хочет продолжить карьеру после окончания дисквалификации за допинг.

«Она молодая девочка, она хочет. А если хочет, то все выйдет. Я в нее очень верю.

Возвращение в турниры? Легкого никто не обещал в этой жизни. Она справится, у нее такой характер», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .