Татьяна Тарасова: «Я всегда буду ждать Трусову. Конечно, ей нужно потренироваться с полгодика, чтобы хорошо выступать»

Тарасова считает, что Трусова должна полгода тренироваться, прежде чем возвращаться.

Ранее «Р-Спорт» сообщил , что Трусова не планирует соревноваться в текущем сезоне.

«Если смотреть со стороны: человек не катался. Она же не пишет, что уходит. Тренироваться бы надо! Может, в конце сезона будет выступать.

Но я не могу сказать, она же у Евгения Плющенко, спросите его.

Я то с удовольствием всегда буду ее ждать [на льду]. Конечно, ей нужно потренироваться с полгодика, чтобы хорошо выступать. Обязательно», — сказала Тарасова.