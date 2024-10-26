Татьяна Тарасова: «Я всегда буду ждать Трусову. Конечно, ей нужно потренироваться с полгодика, чтобы хорошо выступать»
Тарасова считает, что Трусова должна полгода тренироваться, прежде чем возвращаться.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Трусова не планирует соревноваться в текущем сезоне.
«Если смотреть со стороны: человек не катался. Она же не пишет, что уходит. Тренироваться бы надо! Может, в конце сезона будет выступать.
Но я не могу сказать, она же у Евгения Плющенко, спросите его.
Я то с удовольствием всегда буду ее ждать [на льду]. Конечно, ей нужно потренироваться с полгодика, чтобы хорошо выступать. Обязательно», — сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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