Алексей Железняков: «Я бы с удовольствием поработал с Валиевой, но наши дороги разошлись»

Хореограф Железняков заявил, что с удовольствием поработал бы с Камилой Валиевой.

Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил до декабря 2025 года.

— Недавно Камила Валиева вернулась к выступлению в шоу и очень порадовала всех новыми номерами. Хотели бы однажды снова с ней поработать?

— Этот вопрос даже не обсуждается, Камила очень талантливая. Она одна из моих лучших учениц, как я всегда говорю — девочка, поцелованная Богом. Конечно, я бы с ней с удовольствием поработал, но наши дороги разошлись. Жизнь такая штука, что каждый идет по своему пути.

Слава богу, что Камила вернулась в шоу и воспряла духом, начала работать и участвовать в новых проектах. Это замечательно, и я очень за нее рад, девочка не опустила руки. Другой бы сломался в такой ситуации, а она не сломалась. Она идет вперед, добивается успехов, и это прекрасно.

У меня мало было учениц, которые показывали такие результаты в плане хореографии и спорта в целом, это единичный случай. Поэтому я отношусь в Камиле с отцовской любовью и желаю ей только самого лучшего! — сказал Железняков.