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«Финал рождает надежду на новую жизнь, светлый и добрый мир». Бойкова посетила спектакль «Война и мир»

Фигуристка Александра Бойкова порассуждала о спектакле «Война и мир».

Чемпионка России и Европы в парном катании сходила на постановку в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.

«До посещения данного спектакля я не была знакома с творчеством Римаса Туминаса, поэтому после просмотра первого действия у меня возник вопрос: почему в постановке не всегда используются всемирно известные, очень важные сцены из романа-эпопеи, в которых раскрываются герои и их внутренние перемены?

Я даже успела по телефону подискутировать на эту тему с мамой, пока шел антракт. А потом зашла в одну из социальных сетей и разговорилась с девушкой, которая тоже ходила на данную постановку (а также на спектакль «Евгений Онегин») в прочтении Римаса Туминаса.

И оказалось, что это фишка режиссера – раскрывать произведение и его героев посредством не столь знаковых и запоминающихся сцен. Изначально мне было не совсем понятно это решение. Но по окончании спектакля я изменила свое мнение и теперь смело могу сказать, что это классный подход. Ведь искушенному зрителю может приедаться схожее толкование одного и того же произведения в разных театрах. А тут – новинка! <...>

После второго отделения я была практически уверена, что на третий акт останутся только большие любители театра и романа-эпопеи Толстого, однако зал остался полным. По моему мнению, третье отделение стало самым тяжеловесным. Тут показаны и война, и многочисленные смерти, потери, страдания и преодоления героев. Конечно, четвертый том «Войны и мира» тоже не отличается легкими темами, но самый финал произведения рождает надежду на новую жизнь, светлый и добрый мир.

Интересным ходом в данном случае для меня стало решение Римаса Туминаса закончить спектакль на философских рассуждениях Пьера в плену у французов. Звучит как будто не очень позитивно, согласитесь? Но! Посыл этого монолога в том, что человек наконец понял, что для него составляет счастье, что и кого он любит больше всего на свете и ради чего вообще стоит жить.

Что может быть более жизнеутверждающе? И, конечно, нельзя не отметить – заключительный монолог Пьера – это, пожалуй, один из самых сильных и проникновенных моментов спектакля», – написала Бойкова в колонке на «СЭ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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