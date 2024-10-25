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Деанна Стеллато-Дудек: «Мне всегда нравились Мишина с Галлямовым. Поверьте: их лутцевый выброс – один из лучших в мире»

Деанна Стеллато-Дудек рассказала, что следит за выступлением российских пар.

– Вы смотрели наши контрольные прокаты? И как вы это делаете? 

– Со мной на катке тренируется девушка из России, она и присылает все ссылки на ваши трансляции. К сожалению, на ютубе теперь ничего не выкладывают, а сама бы я их не нашла – потому что там все на русском языке, естественно. 

Конечно, я смотрела ваши прокаты. Мне показалось, что там выступили не все ваши пары, да?  

Но первым делом я нашла выступления МишинойГаллямова и Бойковой – Козловского. Я обожаю программы, в которых есть идея, поэтому мне очень понравилась произволка Александры и Дмитрия. 

Когда они вышли на лед и я увидела их костюмы, мне сразу стало интересно. Сначала показалось, что Александра олицетворяет воду – у нас похожая тема в произвольной программе. Я еще посмеялась, как синхронно мы мыслим. А потом, когда началась программа, я решила, что она – солнечное небо, а Дмитрий – ночное.  

Потом я прочитала в соцсетях, что они Адам и Ева. Но мне все равно очень нравится их творческий подход и то, что я придумала свое прочтение их истории. 

Конечно, мне всегда нравились и Мишина с Галлямовым. Сильная сторона обеих пар – стабильность. Да, на контрольных прокатах Анастасия немного ошиблась, но послушайте: эта девочка обычно как скала. У них с Александром очень четкие прыжки и выброс. 

Этим летом мы много пересматривали их тройной лутц, потому что работали над тем, чтобы вернуть его в программы. Поверьте: их лутцевый выброс – один из лучших в мире. Но главное для нас – что их техника подходит и нам, ведь каждый исполняет этот элемент немного по-своему, – рассказала чемпионка мира в парном катании.

«Самая старая, но и самая здоровая». Интервью фигуристки, которая побеждает в 40+

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoсборная России
logoсборная Канады
пары
Максим Дешам
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
Деанна Стеллато-Дудек
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